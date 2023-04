Aluminij se je približal Rogaški

Ljubljana, 16. aprila - Nogometaši Aluminija so v 25. krogu 2. SNL izkoristili spodrsljaj vodilne Rogaške in se ji približali na dve točki zaostanka. Na edini nedeljski tekmi v drugoligaški konkurenci so z 2:0 premagali Beltince Klima Tratnjek, oba gola sta padla v drugem polčasu. Prvega je v 59. minuti dosegel Daniel Skiba, drugega pa osem minut pozneje Nik Marinšek.