Ciro Immobile po trčenju s tramvajem z odprtim zlomom rebra

Rim, 16. aprila - Kapetan italijanskega nogometnega prvoligaša Lazia, Ciro Immobile, je bil danes z avtomobilom vpleten v prometno nesrečo s tramvajem, so sporočili iz kluba. Immobile je bil za volanom, ko je prišlo do nesreče, v avtomobilu pa sta bili tudi obe njegovi hčerki. Vsi so jo odnesli brez hujših poškodb, Immobile pa ima zlomljeno rebro.