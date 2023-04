V Indiji v neposrednem televizijskem prenosu ubili nekdanjega politika

Lucknow, 16. aprila - V Indiji so napadalci, ki so se izdajali za novinarje, v neposrednem televizijskem prenosu ustrelili nekdanjega indijskega poslanca, obsojenega zaradi ugrabitve, in njegovega brata, medtem ko sta bila v policijskem spremstvu in vklenjena na poti iz bolnišnice, poročajo tuje tiskovne agencije.