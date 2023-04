Mariborski policisti iščejo dva roparja

Maribor, 16. aprila - Mariborski policisti iščejo dva moška, ki sta v soboto zvečer na Partizanski ulici vstopila v stanovanje in od oškodovanke z uporabo sile zahtevala gotovino ter ji zagrozila z ostrim predmetom. Ukradla sta nekaj denarja in mobilna telefona. Po dogodku sta zbežala v smeri proti Kopitarjevi ulici, so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor.