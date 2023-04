Washington, Anaheim in Columbus po slabih sezonah odpustili trenerje

Los Angeles, 16. aprila - Lastniki moštev Columbus Blue Jackets, Anaheim Ducks in Washington Capitals so se po koncu redne sezone v severnoameriški hokejski ligi NHL odločili za menjavo trenerjev. Brad Larsen ni več trener Columbusa, Dallasa Eakinsa so odpustili pri Anaheimu, že pred tem se je Peter Laviolette razšel z Washingtonom.