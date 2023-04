V vodnem parku v Mehiki oboroženi moški ubili 7 ljudi

Ciudad de Mexico, 16. aprila - V mehiški zvezni državi Guanajuato, kjer že več let divja nasilje mamilarskih kartelov, je v soboto skupina oboroženih moških v mestu Cortazar vdrla v tamkajšnji vodni park in ubila sedem ljudi, med njimi sedemletnega otroka, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti.