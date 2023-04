Krim Mercator in Trgo ABC Izola za pokalno zmago v Vipavski dolini

Ajdovščina, 16. aprila - Rokometašice Krima Mercatorja in Trga ABC Izole so letošnje finalistke zaključnega turnirja za pokal Slovenije. Finalna tekma med 27-kratnimi pokalnimi zmagovalkami iz Ljubljane in njihovimi današnjimi tekmicami z Obale se bo v dvorani Police v Ajdovščini pričela ob 17.30.