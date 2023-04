V Jeruzalemu obred blagoslovljenega ognja pred pravoslavno veliko nočjo

Jeruzalem, 15. aprila - Več kot tisoč vernikov se je danes pred pravoslavno veliko nočjo v jeruzalemski baziliki Božjega groba udeležilo tisoč let starega obreda blagoslovljenega ognja, čeprav je gibanje na območju cerkve močno omejeno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Letošnje verske praznike so zaznamovali tudi nedavni smrtonosni napadi in spopadi v regiji.