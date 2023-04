Rokometašicam iz Izole prva polfinalna tekma v Ajdovščini

Ajdovščina, 15. aprila - Rokometašice iz Izole so prve finalistke zaključnega turnirja za slovenski pokal v Ajdovščini. V današnji prvi polfinalni tekmi so premagale tekmice iz Logatca z 29:25 (11:14). Izola se bo v nedeljskem finalu pomerila z zmagovalko druge polfinalne tekme med Mlinotestom in Krimom Mercatorjem, ki se bo v dvorani Police pričela ob 19.30.