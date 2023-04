Na okrogli mizi v Tolminu o upravljanju voda v kriznih razmerah

Tolmin, 15. aprila - V okviru Festivala soške postrvi je v Tolminu v petek potekala okrogla miza o upravljanju voda v kriznih razmerah, na kateri so govorili o različnih izzivih upravljanja voda v Posočju, predvsem v luči podnebnih sprememb. Strinjali so se, da bi najprej potrebovali skupno vizijo. Govorili so tudi o možnostih ustanovitve krajinskega parka.