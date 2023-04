Newyorški borzni indeksi v tem tednu z rastjo

New York, 15. aprila - Newyorški borzni indeksi so v tem trgovalnem tednu, ki so ga zaznamovale objave nekaterih pomembnih gospodarskih kazalnikov, zabeležili rast. Na borznem parketu je med drugim odmevala novica, da je letna inflacija v ZDA s februarskih šestih odstotkov marca padla na pet odstotkov. Gre za najnižjo stopnjo letne inflacije po maju 2021.