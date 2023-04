Vreme: Pretežno oblačno

V nedeljo bo povečini oblačno. V zahodni Sloveniji bo večinoma suho, možna bodo obdobja sončnega vremena. Drugod bo občasno še deževalo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 7, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 8 do 11, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno oblačno, občasno bodo še možne krajevne padavine, deloma plohe. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je obsežen ciklon. Z njim povezana hladna fronta sega od obale Baltskega morja vse do Črnega morja. Nad Skandinavijo je območje visokega zračnega tlaka.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. V krajih zahodno od nas in ob morju bo povečini suho, drugod bodo možne občasne krajevne padavine. V nedeljo bo pretežno oblačno. V krajih zahodno od nas bo povečini suho, drugod bo možen občasen dež. Ob severnem Jadranu bo pihala burja.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.

Razmere v gorah: Po podatkih Agencije RS za okolje je zaradi velike količine novozapadlega snega trenutno nevarnost proženja v visokogorju Julijskih Alp in zahodnih Karavank velika, 4. stopnje po Evropski petstopenjski lestvici. Predvidoma bo zapadlo še od pet do 20 centimetrov snega. Nevarnost proženja snežnih plazov bo tako nad nadmorsko višino okoli 1600 metrov precejšnja (3. stopnje), nižje pa zmerna (2. stopnje). Nevarna so predvsem strma pobočja v visokogorju, kjer pričakujejo spontane snežne plazove nesprijetega snega.