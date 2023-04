Ob dnevu paraplegikov in tetraplegikov varuh poziva k njihovi vključenosti v družbo

Ljubljana, 16. aprila - Ob slovenskem dnevu paraplegikov in tetraplegikov, ki ga obeležujemo danes, varuh človekovih pravic Peter Svetina poziva k njihovi vključenosti v družbo ob enakih pogojih, kot jih imajo drugi posamezniki in posameznice. Varuh že dlje poziva k dostopnosti javnih ustanov za gibalno ovirane osebe in k izgradnji ustrezne javne infrastrukture.