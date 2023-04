Colorado po zmagi nad Nashvillom na vrhu centralne skupine

Nashville, 15. aprila - Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so sinoči končali redni del sezone. Colorado Avalanche je na gostovanju s 4:3 premagal Nashville Predators in si s tem zagotovil prvo mesto v centralni skupini. V gosteh so slavili tudi hokejisti Buffala, s 5:2 so ugnali Columbus Blue Jackets. Slovenec Anže Kopitar se je z Los Angeles Kings uvrstil v končnico.