Miami in Minnesota sta si priigrala zadnji mesti v končnici NBA

Miami, 15. aprila - Ekipa Miami Heat je v dodatnih dvobojih za končnico severnoameriške košarkarske lige NBA premagala Chicago Bulls s 102:91 in si priigrala izločilne boje, v prvem krogu na vzhodnem delu lige bo igrala s prvimi nosilci, Milwaukee Bucks. Igralci Minnesote Timberwolves pa so s 120:95 nadigrali Oklahomo City Thunder in bodo igrali z Denver Nuggets.