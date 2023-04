Newyorške borze trgovanje zaključile z izgubo

New York, 14. aprila - Newyorške borze so današnji dan zaključile z izgubo. Prodaja v trgovini na drobno je v marcu v ZDA upadla za en odstotek, kar nakazuje, da se ameriško gospodarstvo ohlaja. Rezultati velikih bank pa so bili boljši od pričakovanj trgov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.