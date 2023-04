Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 4.)

Ljubljana, 14. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o odločitvi slovenske vlade, da podaljša regulacijo cen električne energije in plina, o sodelovanju Slovenije in Hrvaške pri modernizaciji javne uprave, snežnih razmerah na severu in severozahodu Slovenije in o izgubi podjetja Petrol v lanskem letu, ki je dosegla 2,7 milijona evrov.