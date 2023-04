Arčon na Češkem o pomenu ohranjanju jezikov z manjšim številom govorcev

Brno, 14. aprila - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes z dekanjo Filozofske fakultete v češkem Brnu, kjer ohranjajo študij slovenščine, poudaril pomen ohranjanja jezikov z manjšim številom govorcev, kot sta slovenščina in češčina. Kasneje se je udeležil srečanja slovenistk iz Prage, Parbudic in Brna na Češkem ter Bratislave na Slovaškem.