Prvotna ograja Solkanskega mostu zdaj na ogled v Goriškem muzeju

Solkan, 14. aprila - Čeprav so bili deli ograje s prvotnega Solkanskega mostu, porušenega leta 1916, že več let v depojih Goriškega muzeja, je šele v začetku lanskega leta prišlo do odkritja, da je bil avtor ograje sloviti secesijski dunajski arhitekt Otto Wagner. Zdaj so pripravili manjšo razstavo in dele ograje postavili na ogled v Goriškem muzeju.