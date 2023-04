Kocerod lani za naložbe namenil več kot 2,5 milijona evrov

Šmartno pri Slovenj Gradcu, 15. aprila - Koroški center za ravnanje z odpadki Kocerod je lani za naložbe namenil prek 2,5 milijona evrov. Največji zalogaj je bil nakup 10 novih smetarskih vozil, poleg tega so na lokaciji centra v Mislinjski Dobravi zgradili prizidek in novo sončno elektrarno. Pridobitve bodo obiskovalcem pokazali tudi na današnjem dnevu odprtih vrat med 9. in 12. uro.