Ljubljana, 14. aprila - Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič in predstavnici mladinskih organizacij so sedmim nagrajencem podelili priznanja za najboljša diplomska in magistrska dela s področja mladih. Papič je prejemnikom priznanj dejal, da so mladi tisti, ki bodo čez 30 let prevzeli odločevalske funkcije v državi, so sporočili z ministrstva.