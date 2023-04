Za sofinanciranje učnih pripomočkov zavodom in razvojnim centrom v kmetijstvu pol milijona evrov

Ljubljana, 14. aprila - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v današnjem uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje nakupa opreme, ki se uporablja za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja v zavodih in razvojnih centrih v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani. Skupna višina sredstev je do 500.000 evrov.