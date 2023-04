Domžale, 14. aprila - Košarkarji Krke so prvi finalisti zaključnega turnirja lige Aba2 v Domžalah. V današnjem prvem polfinalu so premagali Podgorico s 86:74 (24:21, 52:44, 66:60). Tekmeca za nedeljski finale bodo dobili po večerni tekmi med gostitelji turnirja Helios Suns in Širokim.