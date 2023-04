V DNS opozarjajo na neupravičen poseg v pravico javnosti do obveščenosti v primeru okoljskega kriminala

Ljubljana, 14. aprila - V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so se ostro odzvali na začasne odredbe, s katerimi so okrajna sodišča v Ljubljani, Kopru in Kranju naložila več medijem, da iz novic s sojenja v primeru okoljskega kriminala umaknejo ime obtoženega. Po oceni upravnega odbora DNS začasne odredbe pomembno in neupravičeno posegajo v pravico do obveščenosti.