Žalgirisu zadnja četrtfinalna vozovnica v evroligi

Ljubljana, 14. aprila - Košarkarji Žalgirisa so v zadnjem krogu rednega dela evrolige v Münchnu premagali Bayern s 83:80 in si kot zadnji izborili nastop v četrtfinalu v sezoni 2022/23. Poleg litovskega velikana so se med osem prebili še Olympiacos, Real Madrid, Barcelona, Monaco, Maccabi Tel Aviv, Partizan in Fenerbahče.