Mineva deset let reforme trga dela, pogajanja o novih spremembah še v teku

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 16. aprila - Ta teden je minilo deset let od uveljavitve reforme trga dela, ki je zmanjšala razlike na trgu dela ter povečala prožnost pri zaposlovanju in odpuščanju. A v tem času so se pokazale tudi nekatere anomalije, predvsem pa novi izzivi. Nekaj rešitev naj bi ponudila novela zakona o delovnih razmerjih, a se pri njenem usklajevanju na ESS zatika.