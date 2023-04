Tri univerze na razpisu prejele 1,4 milijona evrov za nakup IKT opreme

Ljubljana, 14. aprila - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je na podlagi razpisa REACT-EU med tri univerze razdelilo 1,4 milijona evrov za nakup strojne in programske informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), so sporočili z ministrstva. Namen razpisa je vzpostaviti učno okolje, ki bo omogočalo kakovostno izvedbo izobraževanja na daljavo.