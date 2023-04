Teden dni po katolikih in evangeličanih veliko noč obeležujejo še pravoslavci

Ljubljana/Beograd, 16. aprila - Teden dni po katoliških in evangeličanskih vernikih danes veliko noč obeležujejo še pravoslavni kristjani. Danes zjutraj in dopoldne bodo imeli po pravoslavnih cerkvah slovesno velikonočno liturgijo. Patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfirije je v poslanici ob prazniku pozval k molitvi za mir v Ukrajini in Srbiji.