V Gleju predstava na temo samozaposlenih mladih žensk

Ljubljana, 17. aprila - V Gledališču Glej bo drevi premiera predstave deklici. Besedilo dramatičarke Nine Kuclar Stiković na oder postavi vzporedni zgodbi: Andersenovo pravljico Deklica z vžigalicami in avtobiografsko izpoved avtorice v dolgotrajnem postopku pridobitve statusa samozaposlene v kulturi in pravice za plačilo prispevkov za socialno varnost.