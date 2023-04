Belokranjska kakovostna ponudba pod krovno blagovno znamko Belokranjsko

Metlika, 14. aprila - V Metliki so danes predstavili kolektivno blagovno znamko Belokranjsko, izdelano po modelu Izvorno slovensko. Nekaj manj kot 40 območnim ponudnikom, ki imajo v svoji ponudbi skupaj skoraj sto kakovostnih izdelkov in značilnih jedi, so hkrati podelili certifikate za njihove izdelke. Pripravili so tudi priložnostni prodajni sejem.