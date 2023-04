Slovenske rokometašice v Zürichu v drugem jakostnem bobnu

Zürich, 14. aprila - Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo žreb kvalifikacijskih skupin za nastop na evropskem prvenstvu v Avstriji, Švici in na Madžarskem 2024, ki bo 20. aprila v Zürichu, pričakala v drugem jakostnem bobnu. V njem so še Romunija, Srbija, Poljska, Češka, Severna Makedonija, Slovaška in Islandija.