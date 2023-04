Saint Laurent ustanavlja podjetje za filmsko produkcijo

Pariz, 17. aprila - Francoska luksuzna modna hiša Saint Laurent je nedavno sporočila, da ustanavlja filmsko produkcijsko podjetje, ki bo sodelovalo s slavnimi režiserji, kot so Pedro Almodovar, David Cronenberg in Paolo Sorrentino. Prvi film novega podjetja bo Almodovarjev kratki film Strange Way of Life (Čuden način življenja).