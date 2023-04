Na posvetu DS o slabi spletni in digitalni dostopnosti za ranljive skupine

Ljubljana, 14. aprila - Na posvetu državnega sveta o stanju spletne in digitalne dostopnosti so sodelujoči ugotavljali, da so spletne strani za ranljive skupine v pretežni meri slabo in celo vse slabše dostopne. Predsednik DS Marko Lotrič je dejal, da je brez digitalnih rešitev praktično nemogoče delovati v svetu, zato je vprašanje njihove dostopnosti toliko bolj pereče.