Rektorska konferenca za skupni plačni steber za raziskovalce in visokošolske učitelje

Ljubljana, 14. aprila - Rektorska konferenca RS se je na današnji seji ponovno enotno in odločno zavzela za skupni plačni steber za raziskovalce in visokošolske učitelje. Menijo, da bo takšna prenova plačnega sistema ustrezno uredila področje visokega šolstva in znanosti in omogočila normalno delovanje visokošolskih in znanstvenih ustanov.