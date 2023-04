Poleti nočni vlak med Prago in Reko prek Celja

Praga/Reka/Celje, 16. aprila - Češki ponudnik železniških in avtobusnih prevozov RegioJet bo med 16. junijem in 30. septembrom trikrat tedensko organiziral nočni vlak med češko Prago in hrvaško Reko, ki se bo ustavljal tudi v Celju. Kot podjetje povzemajo tuji spletni portali, je poletni nočni vlak v prvih treh sezonah vsako leto prepeljal okoli 200.000 potnikov.