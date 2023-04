Nastop teniških igralk priložnost za razpravo o enakopravnosti spolov

Koper, 14. aprila - Enakopravnost spolov v športu in na drugih področjih je bila tema konference, ki so jo organizirali v Kopru ob robu teniškega tekmovanja Slovenk in Romunk za pokal Billie Jean King. Prizadevanja Mednarodne teniške zveze ITF je predstavil njen predsednik David Haggerty, izkušnje pa je predstavilo več nekdanjih športnikov.