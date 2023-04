Koprski policisti preiskali več vlomov na Obali

Koper/Piran/Portorož, 14. aprila - Koprski policisti so v marcu na območju PP Piran obravnavali devet vlomov v poslovne prostore oz. gostinske lokale, trgovine, pisarne podjetij, srednjo šolo v Portorožu in v vrtec v Luciji, ob tem so obravnavali še osem vlomov v stanovanjske hiše. Enega osumljenca so že kazensko ovadili, drugega še bodo, so sporočili iz PU Koper.