Na Koroškem policisti moškemu zasegli več nabojev, smodnik in pirotehnične izdelke

Celje, 14. aprila - Policisti so v preteklih dneh pri moškem, ki so ga pred tem obravnavali zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilje v družini, opravili hišno preiskavo. V njej so našli in zasegli več kot 800 nabojev za različne vrste orožja, okoli 260 gramov smodnika in pirotehnične izdelke, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.