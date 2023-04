Zaradi obilnih snežnih padavin planinska zveza in policija odsvetujeta pot v gore

Ljubljana, 14. aprila - Četrtek je bil vremensko zelo pester, po nižinah je deževalo, obilne padavine pa so nad nadmorsko višino okoli 1600 metrov prinesle precej novega snega. Povečala se je nevarnost snežnih plazov, zato je cilje bolje prestaviti na nižje ležeče predele, so opozorili na planinski zvezi. Tudi policija v naslednjih dneh odsvetuje obisk gora.

Po poročanju Agencije RS za okolje (Arso) se je na Kredarici snežna odeja odebelila za 70 centimetrov, na Vršiču in Zelenici za 60 centimetrov, na Voglu za 55 centimetrov, drugod nad 800 metri pa večinoma od 20 do 45 centimetrov.

Ob obilnem sneženju nevarnost snežnih plazov hitro narašča. Trenutno je nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov znatna (precejšnja), nižje, tam, kjer je še stari sneg, pa večinoma zmerna, 2. stopnje po evropski petstopenjski lestvici, so zapisali na Arsu.

Nevarna bodo strma pobočja ter mesta z napihanim snegom, grape in grebeni z opastmi. Možni bodo spontani plazovi novega, nesprijetega snega, na mestih z napihanim snegom se lahko že ob majhni obremenitvi snežne odeje sprožili kložasti plaz. Razmere bodo težke in nevarne, zato, vsaj za dan ali dva, priporočajo izogibanje visokogorju. Tudi nižje bo potrebna velika previdnost. Čim bo posijalo sonce, se bo nevarnost na prisojnih pobočjih povečevala tudi z dnevnim ciklom. Ker ne kaže na izrazitejšo otoplitev, se bodo lavinske razmere le počasi izboljševale, so navedli na Arsu.

Na Planinski zvezi Slovenije odsvetujejo obisk gora, dokler se snežna odeja ne stabilizira.

Tudi policisti opozarjajo na zahtevne razmere v gorah, veliko snežnih pasti in na nizke temperature. Zaradi razmer je povečana nevarnost za nesreče in snežne plazove, zato svetujejo sprotno spremljanje razmer. V četrtek in ponoči je v visokogorju zapadla večja količina snega, zato v naslednjih dneh odsvetujejo obisk gora.