Romunija dobila prvo partijo v Kopru

Koper, 14. aprila - Slovenija je izgubila uvodno partijo teniškega dvoboja pokala Billie Jean King v Kopru proti Romuniji. Kaja Juvan je morala priznati premoč Ani Bogdan, ki je po 2 urah in 31 minutah igre ter treh nizih zmagala z rezultatom 3:6, 6:3 in 6:4. V drugi današnji partiji se bosta pomerili najvišjeuvrščena Slovenka Tamara Zidanšek in Jaqueline Cristian.