Slovenci v zadnjem mesecu na spletu najpogosteje povprašujejo po letnih pnevmatikah

Ljubljana, 16. aprila - Na platformi za primerjalno spletno nakupovanje Ceneje.si Slovenci v zadnjem mesecu raziskujejo predvsem ponudbo letnih pnevmatik, pri katerih se je povpraševanje povečalo za več kot polovico, so sporočili iz družbe Ceneje.si. Povečano povpraševanje so zaznali tudi pri električnih kolesih in skirojih.