Začenja se prenova nadvoza Dunajske ceste nad ljubljansko obvoznico

Ljubljana, 22. aprila - Začenja se temeljita prenova močno načetega nadvoza Dunajske ceste nad severno ljubljansko obvoznico. Investitorja v prenovo močno načetega in prometno obremenjenega objekta sta Dars in Mestna občina Ljubljana, vrednost projekta je nekaj nad 2,4 milijona evrov brez davka. Dela bodo trajala do novembra, izvajal jih bo Kolektor CPG.