Matični odbor DZ po odložilnem vetu državnega sveta z večino glasov podprl novelo zakona o tujcih

Ljubljana, 14. aprila - Člani odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so po vetu državnega sveta danes znova odločali o noveli zakona o tujcih. Da je novela zakona ustrezna, je glasovalo osem članov odbora, pet jih je bilo proti. Z večino glasov so na odboru podprli tudi predlog novele zakona o informacijski varnosti.