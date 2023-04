Študentski dom Ljubljana objavil razpis za direktorja

Ljubljana, 14. aprila - Študentski dom Ljubljana je danes objavil javni razpis za direktorja zavoda. Rok za prijavo je osem dni, to je do 22. aprila. Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom sklenjena za petletni mandat, po koncu mandatne dobe pa je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja, so še zapisali v razpisu.