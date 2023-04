Hrvaški bolniki v maju brez zdravila plivadon

Zagreb, 14. aprila - Največja farmacevtska družba na Hrvaškem Pliva je napovedala pomanjkanje zdravila plivadon na domačem trgu. Gre za analgetik in antipiretik, ki je na voljo tudi v Sloveniji. Na Hrvaškem ga ne bo od 1. do 31. maja, so sporočili na spletni strani hrvaške agencije za zdravila in medicinske izdelke Halmed.