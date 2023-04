Dva kandidata za župana Občine Rače-Fram

Rače, 20. aprila - Za mesto župana občine Rače-Fram, ki je po smrti dolgoletnega župana Branka Ledineka ostalo prazno, se bosta na volitvah 21. maja potegovala dva kandidata. Do današnjega izteka roka sta kandidaturo vložila Drago Cesar in Samo Rajšp, oba kandidirata s podpisi volivcev, so za STA povedali v lokalni volilni komisiji.