Evropske borze z rastjo, pariški CAC 40 segel rekordno visoko

London/Frankfurt/Pariz, 14. aprila - Tečaji delnic na borzah v Evropi so se ob začetku današnjega trgovanja zvišali. Pariški indeks CAC 40 je, potem ko se je v zadnjih dneh zmanjšala zaskrbljenost glede inflacije in recesije ter so podjetja, kot je LVMH, objavila optimistične poslovne rezultate, danes dosegel rekordno visoko vrednost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.