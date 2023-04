Mariborčanom po 30. krogu DP 1500 evrov kazni

Brdo pri Kranju, 14. aprila - Vodstvo nogometnega prvoligaša Maribora bo moralo po 30. krogu prvenstva Prve lige Telemach v blagajno Nogometne zveze Slovenije odšteti 1500 evrov, je danes sporočil disciplinski sodnik NZS Boštjan Jeglič. Razlog za višjo kazen je nešportno in neprimerno vedenje navijačev na stadionu Ljudski vrt, ko so prižigali bakle in žaljivo skandirali.