Vreme: Oblačno z občasnimi padavinami

Ljubljana, 14. aprila - Danes bo oblačno. Občasno bodo še padavine, meja sneženja se bo do večera dvignila na okoli 1200 metrov nadmorske višine. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, ob morju do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.