Tedenski pregled - svet od 14. do 20. 4.

Ljubljana, 21. aprila - V Sudanu so izbruhnili spopadi med vojsko in paravojaškimi enotami. V Franciji je ustavni svet potrdil sporno pokojninsko reformo. Ruski opozicijski politik Vladimir Kara-Murza je bil obsojen na 25 let zapora. Več članic EU je prepovedalo uvoz ukrajinskega žita. Evropski parlament je sprejel tri zakone iz svežnja Pripravljeni na 55.